У повітряному просторі Черкащини фіксують ворожі цілі – в області працює ППО.

Вибухи на Черкащині 1 травня: що відомо

Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, на Черкащині продовжується повітряна тривога.

– Фіксуємо ворожі цілі в нашому повітряному просторі. В області працюють сили та засоби ППО, – повідомив він.

Водночас Ігор Табурець повідомив про наслідки атаки РФ – у Золотоніському районі уламками БпЛА та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок. У будівлі – повибивало вікна.

В результаті атаки постраждалих немає. Вихованці з персоналом закладу перебували в укритті.

За попередніми даними, пошкоджено також три приватні будинки. Обстеження триває.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 травня, також було чутно вибухи у Вінниці та Вінницькій області – росіяни запустили ударні дрони Шахед.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ігор Табурець

