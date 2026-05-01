Вибухи на Черкащині: пошкоджено дитсадок та будинки, працює ППО
У повітряному просторі Черкащини фіксують ворожі цілі – в області працює ППО.
Вибухи на Черкащині 1 травня: що відомо
Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, на Черкащині продовжується повітряна тривога.
– Фіксуємо ворожі цілі в нашому повітряному просторі. В області працюють сили та засоби ППО, – повідомив він.
Водночас Ігор Табурець повідомив про наслідки атаки РФ – у Золотоніському районі уламками БпЛА та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок. У будівлі – повибивало вікна.
В результаті атаки постраждалих немає. Вихованці з персоналом закладу перебували в укритті.
За попередніми даними, пошкоджено також три приватні будинки. Обстеження триває.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 травня, також було чутно вибухи у Вінниці та Вінницькій області – росіяни запустили ударні дрони Шахед.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Ігор Табурець