Вибухи в Харкові прогриміли зранку 1 травня, воли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 1 травня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, під час вибухів у Харкові сьогодні, 1 травня, зафіксовано влучання ударних безпілотників у Холодногірському та Київському районах міста.

Зараз дивляться

Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю та АЗС.

Наразі триває уточнення всіх обставин атаки та її наслідків.

За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило.

Цю інформацію підтвердили й у Харківській обласній військовій адміністрації.

— Окупанти завдали удару БпЛА по Холодногірському району Харкова, – написав очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, екстрені служби вже почали роботу на місці “прильоту”.

Остаточні наслідки вибухів у Харкові 1 травня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.