Во время ночной атаки на Украину 1 мая российские войска применили 210 ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 1 мая: что известно

Ночная атака на Украину началась в 17:45 30 апреля.

Российские войска запустили 210 ударных БпЛА типа Shahed, в частности реактивных, а также дроны Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Около 140 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из российских Курска, Шаталово, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму, и пока захваченного Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 1 мая украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 190 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 14 локациях. Также обломки сбитых дронов упали на 10 локациях.

В частности, ночью под ударом российских беспилотников оказалась Одесса и портовая инфраструктура Измаильского района.

По предварительным данным, после атаки на Одессу возник пожар в 16-этажном жилом доме. Огонь охватил верхние этажи высотки.

Еще один удар пришелся на другой многоэтажный дом. Там загорелись квартиры сразу на нескольких уровнях, в частности на 11-м и 12-м этажах.

Известно по меньшей мере о двух пострадавших.

В результате удара на портовую инфраструктуру Одесской области возникли пожары. Их оперативно ликвидировали спасатели.

Предварительно, в Измаильском районе обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 528-е сутки.

