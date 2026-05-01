Сьогодні, 1 травня, чутно вибухи у Вінниці та Вінницькій області.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.ю

Оновлено о 14:12

Вибухи у Вінниці 1 травня

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили Шахеди. Ворожі дрони фіксуються над Вінниччиною у напрямку Хмельницької області на Старокостянтинів.

Попередньо, вибухи, які чули жителі, — це робота нашої протиповітряної оборони.

Окрім того, Вінниця наразі без водопостачання або з пониженим тиском, повідомили в Вінницяоблводоканалі. Причина відсутності води – немає електроенергії. Пізніше повідомили, що відновили роботу станції. На відновлення водопостачання може піти 7-8 годин.

— Очікуємо воду не раніше 18-19 год. У Старому місті відновлення триватиме трохи довше, — повідомили у Вінницяоблводоканалі.

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна о 14:08 повідомила, що внаслідок падіння БпЛА на Вінниччині зруйновано приватний житловий будинок. Постраждала жінка, вона у лікарні. На щастя, загрози життю немає.

Нагадаємо, що 24 березня прогриміла серія вибухів у Вінниці. Над центром міста літали ворожі Шахеди, які влучили у цивільну інфраструктуру. На жаль, тоді загинув чоловік 59 років, ще 13 людей дістали поранення. Серед постраждалих – семеро чоловіків та шість жінок, зокрема літні люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

Фото: Вінницька ОВА

