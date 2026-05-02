Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева в субботу, 2 мая.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Стрельба в Киеве 2 мая: что известно

По информации полиции, стрельба в Киеве произошла в Голосеевском районе во время конфликта между водителями.

— Предварительно установлено, что во время дорожного движения между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из пистолета, — говорится в сообщении.

В результате инцидента со стрельбой пострадавших нет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и определяют его правовую квалификацию.

Напомним, 1 мая стрельба произошла в Святошинском районе Киева.

Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Мрии, где неизвестный открыл огонь из автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Правоохранители впоследствии задержали водителя на территории Киевской области — им оказался 46-летний местный житель. Во время осмотра его автомобиля оружие не нашли.

Действия мужчины квалифицировали как хулиганство. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

