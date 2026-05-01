Поліція розшукала і затримала водія, який влаштував стрілянину у Святошинському районі Києва.

Про це поінформували у пресслужбі поліції Києва.

Стрілянина у Києві 1 травня: що відомо

Зазначається, що близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів.

За попередньою інформацією постраждалих внаслідок стрільби немає.

Поліція Києва затримала водія в одному з селищ на Київщині. Ним виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено.

Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

До речі, варто зазначити, що в Україні почастішали випадки стрілянини. Так, нещодавно в Одесі чоловік відкрив вогонь біля дитячого майданчика.

А перед цим схожий інцидент стався у Харкові – там чоловік у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину у метро.

Водночас наприкінці квітня у Хмельницькому затримали чоловіка, який стріляв у дворі житлового будинку. І це лише невеликий відсоток випадків за останній час.

