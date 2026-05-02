В субботу вечером, 2 мая, прогремел взрыв в доме в Черкассах, в результате которого погибли люди.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Взрыв в Черкассах 2 мая: что известно

Инцидент произошел 2 мая около 20:40 на улице Защитников Украины.

По предварительной информации, взрыв в Черкассах прогремел в двухэтажном доме.

В результате происшествия погибли два человека. Информация о других пострадавших пока уточняется.

Сейчас на месте взрыва работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Также решается вопрос о правовой квалификации события.

Накануне, 1 мая, раздавались взрывы в Черкасской области во время атаки дронов. В Золотоношском районе обломками БпЛА и взрывной волной были повреждены детский сад и жилые дома.

