В Черкассах прогремел взрыв в двухэтажном доме: погибли люди
В субботу вечером, 2 мая, прогремел взрыв в доме в Черкассах, в результате которого погибли люди.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
Взрыв в Черкассах 2 мая: что известно
Инцидент произошел 2 мая около 20:40 на улице Защитников Украины.
По предварительной информации, взрыв в Черкассах прогремел в двухэтажном доме.
В результате происшествия погибли два человека. Информация о других пострадавших пока уточняется.
Сейчас на месте взрыва работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Также решается вопрос о правовой квалификации события.
Накануне, 1 мая, раздавались взрывы в Черкасской области во время атаки дронов. В Золотоношском районе обломками БпЛА и взрывной волной были повреждены детский сад и жилые дома.