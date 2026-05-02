Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
У Черкасах пролунав вибух у двоповерховому будинку: загинули люди
У суботу ввечері, 2 травня, пролунав вибух у будинку в Черкасах, внаслідок якого загинули люди.
Про це повідомили у поліції Черкаської області.
Вибух у Черкасах 2 травня: що відомо
Інцидент стався 2 травня близько 20:40 на вулиці Захисників України.
Зараз дивляться
За попередньою інформацією, вибух у Черкасах пролунав у двоповерховому будинку.
Унаслідок події загинули двоє людей. Інформація щодо інших постраждалих наразі уточнюється.
Наразі на місці вибуху працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.
Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.