У суботу ввечері, 2 травня, пролунав вибух у будинку в Черкасах, внаслідок якого загинули люди.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Вибух у Черкасах 2 травня: що відомо

Інцидент стався 2 травня близько 20:40 на вулиці Захисників України.

За попередньою інформацією, вибух у Черкасах пролунав у двоповерховому будинку.

Унаслідок події загинули двоє людей. Інформація щодо інших постраждалих наразі уточнюється.

Наразі на місці вибуху працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.

Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.

