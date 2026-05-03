На Київщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 10-річний хлопчик.

Поліцейські Київщини розслідують обставини смертельної ДТП у Фастівському районі, в якій загинула дитина.

Сьогодні, 3 травня, о 18:11 по вулиці Чумацькій в селі Гатне трапилась аварія за участі автомобіля та електросамоката.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною дорогою, здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому рухалися двоє малолітніх.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпілий отримав численні травми та був доставлений до медичного закладу.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

До речі, 30 квітня, на Черкащині, біля села Княжа Звенигородського району, сталася ДТП, в якій загинули цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.

