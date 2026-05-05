Атака на Полтавщину: повреждено предприятие, среди погибших и раненых — спасатели
- РФ атаковала Полтавскую область, в результате чего было повреждено промышленное предприятие, без газоснабжения осталось 3 480 абонентов.
- Известно о четырех погибших, двое из них – это спасатели ГСЧС.
- Также еще 31 человек пострадал в результате российского удара.
Ночью 5 мая РФ нанесла удар по Полтавской области, в результате чего погибли люди, есть раненые.
Атака Полтавской области 5 мая: что известно
Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и ударными БпЛА, сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьякович.
По состоянию на 8 утра, известно о 4 погибших, еще 31 человек получил травмы разной степени тяжести, среди них — спасатели. Пострадавшим предоставляется необходимая помощь.
Как сообщил министра внутренних дел Игорь Клименко, погибли два спасателя, которые прибыли на место попадания для ликвидации последствий. Очередная российская атака унесла жизни заместителя начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктора Кузьменко и пожарного-спасателя Дмитрия Скрыля.
Известно, что во время атаки Полтавщины зафиксированы прямые попадания и падение обломков на двух локациях в Полтавском районе.
В результате атаки повреждено промышленное предприятие, без газоснабжения остались 3 480 абонентов. Также повреждена железнодорожная инфраструктура.
К слову, утром 19 апреля российская армия атаковала дронами Полтавскую область. В результате обстрела зафиксировано попадание в локомотив, принадлежащее одному из местных предприятий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.
Фото: Игорь Клименко