Ночью 5 мая РФ нанесла удар по Полтавской области, в результате чего погибли люди, есть раненые.

Атака Полтавской области 5 мая: что известно

Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и ударными БпЛА, сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьякович.

По состоянию на 8 утра, известно о 4 погибших, еще 31 человек получил травмы разной степени тяжести, среди них — спасатели. Пострадавшим предоставляется необходимая помощь.

Как сообщил министра внутренних дел Игорь Клименко, погибли два спасателя, которые прибыли на место попадания для ликвидации последствий. Очередная российская атака унесла жизни заместителя начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктора Кузьменко и пожарного-спасателя Дмитрия Скрыля.

Известно, что во время атаки Полтавщины зафиксированы прямые попадания и падение обломков на двух локациях в Полтавском районе.

В результате атаки повреждено промышленное предприятие, без газоснабжения остались 3 480 абонентов. Также повреждена железнодорожная инфраструктура.

К слову, утром 19 апреля российская армия атаковала дронами Полтавскую область. В результате обстрела зафиксировано попадание в локомотив, принадлежащее одному из местных предприятий.

