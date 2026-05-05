Уночі проти 5 травня російські війська масовано атакували об’єкти Групи Нафтогаз на Полтавщині та Харківщині.

Про це повідомив голова правління Нафтогаз України Сергій Корецький.

Атака на об’єкти Нафтогазу 5 травня: що відомо

За словами Сергія Корецького, удар був комбінований — із застосуванням дронів та ракет.

— Маємо значні руйнування та втрати видобутку. Били комбіновано — БпЛА та балістикою, — напиав Корецький.

Унаслідок обстрілів пошкоджено газовидобувні підприємства у Полтавській та Харківській областях.

Загинули троє працівників Групи Нафтогаз (двоє у Полтавській області та один — у Харківській, а також двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей дістали поранення.

Постраждалим надається медична допомога.

Оцінку збитків і відновлювальні роботи розпочнуть після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, що вночі проти 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками.

За даними начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, зафіксовано прямі влучання та падіння уламків у Полтавському районі на двох локаціях.

Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, об’єкти залізничної інфраструктури, а без газопостачання залишилися 3 480 абонентів.

Станом на ранок було відомо про чотирьох загиблих — двох працівників нафтогазового підприємства та двох рятувальників ДСНС, які прибули на місце для ліквідації наслідків удару.

Ще 37 людей дістали поранення різного ступеня важкості. Частина з них — рятувальники, які потрапили під повторний обстріл під час роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

