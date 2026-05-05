Значні руйнування та втрати видобутку — Нафтогаз про удари по об’єктах у двох областях
- РФ атакувала об’єкти Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині.
- Удар був комбінований — із застосуванням БпЛА та балістики.
Уночі проти 5 травня російські війська масовано атакували об’єкти Групи Нафтогаз на Полтавщині та Харківщині.
Про це повідомив голова правління Нафтогаз України Сергій Корецький.
Атака на об’єкти Нафтогазу 5 травня: що відомо
За словами Сергія Корецького, удар був комбінований — із застосуванням дронів та ракет.
— Маємо значні руйнування та втрати видобутку. Били комбіновано — БпЛА та балістикою, — напиав Корецький.
Унаслідок обстрілів пошкоджено газовидобувні підприємства у Полтавській та Харківській областях.
Загинули троє працівників Групи Нафтогаз (двоє у Полтавській області та один — у Харківській, а також двоє рятувальників ДСНС. Ще 37 людей дістали поранення.
Постраждалим надається медична допомога.
Оцінку збитків і відновлювальні роботи розпочнуть після стабілізації безпекової ситуації.
Нагадаємо, що вночі проти 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками.
За даними начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, зафіксовано прямі влучання та падіння уламків у Полтавському районі на двох локаціях.
Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, об’єкти залізничної інфраструктури, а без газопостачання залишилися 3 480 абонентів.
Станом на ранок було відомо про чотирьох загиблих — двох працівників нафтогазового підприємства та двох рятувальників ДСНС, які прибули на місце для ліквідації наслідків удару.
Ще 37 людей дістали поранення різного ступеня важкості. Частина з них — рятувальники, які потрапили під повторний обстріл під час роботи.
