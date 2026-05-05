В ночь на 5 мая российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив ракеты, ударные беспилотники, авиабомбы и артиллерию.

Под ударами оказались сразу несколько регионов — Полтавская, Днепропетровская, Черкасская области, а также города Харьков, Запорожье и Бровары.

Наиболее трагические последствия зафиксированы на Полтавщине — там есть погибшие, десятки раненых, в том числе потери среди спасателей и работников Группы Нафтогаз из-за повторного удара.

Сейчас смотрят

В то же время в ряде областей повреждено жилье, инфраструктура и предприятия.

Отдельно стало известно о резонансном инциденте в воинской части, где перед строем избили военнослужащего.

Атака на Полтавщину

Самый мощный удар этой ночью пришелся на Полтавскую область, где российские войска применили ракеты и дроны по объектам инфраструктуры.

В Полтавском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на нескольких локациях.

В результате обстрела повреждены промышленное предприятие, железнодорожная инфраструктура и сети газоснабжения — без газа остались тысячи абонентов.

По состоянию на утро известно о пяти погибших и по меньшей мере 31 раненом.

Погибли сотрудники ГСЧС — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль.

Виктор Кузьменко был заместителем начальника оперативно-координационного центра и Героем Украины, руководившим десятками спасательных операций.

Дмитрий Скриль более 20 лет служил в ГСЧС и ликвидировал пожары после обстрелов.

Также вражеская атака унесла жизни трех работников Группы Нафтогаз.

Удары по Днепропетровской области

В течение ночи под интенсивными ударами находилась Днепропетровская область — враг атаковал регион ракетами, дронами, артиллерией и авиабомбами.

В Днепре в результате атаки ранения получил 62-летний мужчина — его госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе возникли пожары в частном секторе, которые спасателям удалось оперативно ликвидировать. Повреждены жилые дома и автомобили.

В Днепровском районе под удар попала Слобожанская община — там поврежден объект инфраструктуры и произошел пожар.

В Самаровском районе атакам подверглась Перещепинская община — повреждены агропредприятие, АЗС, частные дома и инфраструктура.

На Никопольщине обстрелам подверглись несколько общин — повреждены лицей, транспорт и жилые дома, есть раненый.

Также враг ударил по Синельниковщине — в Славянской общине повреждено здание храма.

В Кривом Роге зафиксированы разрушения инфраструктуры.

В то же время силы ПВО уничтожили 26 вражеских беспилотников в небе над областью.

Атака на Черкасскую область

Ночью российские войска направили баллистические ракеты на Черкасскую область.

По целям работали силы противовоздушной обороны — ракеты не достигли объектов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также не зафиксировано обращений от местных жителей о повреждении имущества. Сейчас ситуация в регионе контролируемая.

Атака на Харьков

В Харькове российские войска нанесли ракетный удар по Основянскому району города.

Одно из попаданий произошло на открытой территории, однако взрывной волной поврежден жилой дом — выбиты окна и повреждена крыша.

Еще один удар зафиксировали вблизи складских помещений — там повреждены здания и автомобили.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атака на Запорожье

Ночью под ударом оказалось и Запорожье — перед взрывами в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракет и дронов.

После серии взрывов в городе возник пожар в нежилом здании. На месте работали экстренные службы.

В результате атаки пострадала женщина — ей оказывают медицинскую помощь. Окончательные масштабы разрушений еще устанавливают.

Атака на Бровары

В Броварах Киевской области в результате дроновой атаки пострадали два человека.

Женщина получила ранение руки осколками стекла, мужчина — резаную рану ноги. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Повреждены квартира, фасад многоэтажки и автомобиль.

Кроме того, в Вышгородском районе возник пожар на промышленном объекте, где травмирован еще один человек.

Избиение военного в части

Резонансным событием стала ситуация в одной из воинских частей, где перед строем был избит военнослужащий.

Пострадавшего доставили в больницу — его состояние оценивают как удовлетворительное. По данным военных, к инциденту причастен другой военнослужащий, который после происшествия покинул часть.

Сейчас продолжаются мероприятия по его розыску. В ВСУ назначена служебная проверка, после которой материалы передадут правоохранителям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.