Вночі 5 травня РФ завдала удару по Полтавській області, в результаті чого загинули люди, є поранені.

Атака Полтавської області 5 травня: що відомо

Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та ударними БпЛА, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Станом на 8 ранку відомо про 5 загиблих. Серед них троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників

Ще 37 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них – рятувальники. Наразі потерпілим надається необхідна допомога.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, загинуло двоє рятувальників, які прибули на місце влучання для ліквідації наслідків.

Чергова російська атака забрала життя заступника начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктора Кузьменка та пожежника-рятувальника Дмитра Скриля.

Відомо, що під час атаки Полтавщини зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі.

Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, без газопостачання залишилися 3 480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, що уранці 19 квітня російська армія атакувала дронами Полтавську область. Унаслідок обстрілу було зафіксовано влучання в локомотив, що належить одному з місцевих підприємств.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ігор Клименко

