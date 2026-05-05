Атака на Запоріжжя: у місті виникла пожежа, поранено жінку
Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя в місті виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя 5 травня: що відомо
Перед вибухами в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.
Влада попереджала про загрозу ударів швидкісних ракет і ударних безпілотників по регіону.
Згодом пролунали вибухи в Запоріжжі.
За словами очільника ОВА, внаслідок атаки на Запоріжжя сьогодні виникла пожежа в нежитловій будівлі.
Унаслідок ворожого удару по обласному центру дістала поранення жінка. Їй надають необхідну допомогу.
Остаточні наслідки атаки на Запоріжжя 5 травня встановлюють відповідні фахівці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.
