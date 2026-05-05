Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя в місті виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 5 травня: що відомо

Перед вибухами в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

Влада попереджала про загрозу ударів швидкісних ракет і ударних безпілотників по регіону.

Згодом пролунали вибухи в Запоріжжі.

За словами очільника ОВА, внаслідок атаки на Запоріжжя сьогодні виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Унаслідок ворожого удару по обласному центру дістала поранення жінка. Їй надають необхідну допомогу.

Остаточні наслідки атаки на Запоріжжя 5 травня встановлюють відповідні фахівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

