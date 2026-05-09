Российские войска нанесли удар по Харькову в субботу, 9 мая. В Индустриальном районе зафиксировали попадание дрона по девятиэтажному дому, в результате чего есть трое пострадавших.

Об этом сообщает руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 9 мая 2026: какие последствия

По информации ОВА, российские войска ударили беспилотником по Индустриальному району Харькова.

По предварительным данным, зафиксировали попадание в технический этаж девятиэтажного жилого дома.

Количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до трех, среди них – восьмилетний мальчик.

У всех пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1536-е сутки.

Фото: Харьковская ОВА

