Російські війська завдали удару по Харкову в суботу, 9 травня. В Індустріальному районі зафіксували влучання дрона по дев’ятиповерховому будинку, внаслідок чого є троє постраждалих.

Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 9 травня 2026: які наслідки

За інформацією ОВА, російські війська вдарили безпілотником по Індустріальному району Харкова.

За попередніми даними, зафіксували влучання в технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.

Кількість постраждалих в Індустріальному районі Харкова зросла до трьох, серед них – восьмирічний хлопчик.

У всіх постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1536-ту добу.

Фото: Харківська ОВА

