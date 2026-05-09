Вибухи в Харкові: дрон влучив у дев’ятиповерхівку, є постраждалі
Російські війська завдали удару по Харкову в суботу, 9 травня. В Індустріальному районі зафіксували влучання дрона по дев’ятиповерховому будинку, внаслідок чого є троє постраждалих.
Про це повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові 9 травня 2026: які наслідки
За інформацією ОВА, російські війська вдарили безпілотником по Індустріальному району Харкова.
За попередніми даними, зафіксували влучання в технічний поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.
Кількість постраждалих в Індустріальному районі Харкова зросла до трьох, серед них – восьмирічний хлопчик.
У всіх постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1536-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська ОВА