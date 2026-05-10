У селищі Міжгір’я на Закарпатті група людей напала на будівлю ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП.

Напад на будівлю ТЦК на Закарпатті

Повідомляється, що група осіб намагалася прорватися на територію 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя 9 травня. Люди ігнорували законні вимоги чергового наряду.

— Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито, — наголосили в ТЦК.

Правоохоронці нададуть правову оцінку діям людей, які напали на будівлю ТЦК, та ухвалять рішення відповідно до чинного законодавства.

Раніше журналіст і депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола написав у Telegram-каналі, що інцидент біля будівлі ТЦК у Міжгір’ї стався після мобілізації представника ромської громади. За словами очевидців, біля будівлі ТЦК зібралось близько 30 людей. Натовп почав виламувати двері та намагався прорватись всередину приміщення.

4 травня у Дніпрі місцевий житель відкрив стрілянину по групі оповіщення. Унаслідок стрілянини травмовано двох представників ТЦК.

У Харкові 6 квітня під час оповіщення військовозобов’язаних 55-річний чоловік напав на військового ТЦК. У результаті нападу один із військовослужбовців ТЦК отримав поранення ножем у живіт. Нападник втік. За кілька годин його затримали.

