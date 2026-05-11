В Ахтырке Сумской области мужчина бросил гранату возле одного из заведений общественного питания. В результате взрыва травмы получили пять человек.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Взрыв в Ахтырке 11 мая: что известно

По данным полиции, сообщение о том, что в одном из заведений питания Ахтырки мужчина с гранатой угрожает посетителям, поступило около 17:30.

Когда на место прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудник Управления полиции охраны, мужчина находился уже недалеко от заведения.

Правоохранители начали с ним переговоры. Однако во время общения мужчина бросил гранату на землю, после чего произошел взрыв.

В результате взрыва телесные повреждения получили пять человек — трое сотрудников полиции, гражданский мужчина и сам правонарушитель.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В полиции сообщили, что личность мужчины уже установлена. Им оказался 41-летний житель Ахтырки, ранее проходивший военную службу.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Расследование продолжается.

Напомним, что 7 мая в Днепре произошел теракт — в Соборном районе города взорвался припаркованный автомобиль.

В результате взрыва пострадали двое мужчин, получившие ранения различной степени тяжести.

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что уголовное производство возбуждено по статье о террористическом акте.

Фото: полиция Сумской области

