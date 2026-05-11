В Охтирці Сумської області чоловік кинув гранату біля одного із закладів харчування. Унаслідок вибуху травми дістали п’ятеро людей.

Про це повідомили в поліції Сумської області.

Вибух в Охтирці 11 травня: що відомо

За даними поліції, повідомлення про те, що в одному із закладів харчування Охтирки чоловік із гранатою погрожує відвідувачам, надійшло близько 17:30.

Зараз дивляться

Коли на місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник Управління поліції охорони, чоловік перебував уже неподалік закладу.

Правоохоронці розпочали з ним перемовини. Однак під час спілкування чоловік кинув гранату на землю, після чого стався вибух.

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження дістали п’ятеро людей — троє працівників поліції, цивільний чоловік та сам правопорушник.

Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У поліції повідомили, що особу чоловіка вже встановили. Ним виявився 41-річний житель Охтирки, який раніше проходив військову службу.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідство триває.

Нагадаємо, що 7 травня у Дніпрі стався теракт — у Соборному районі міста вибухнув припаркований автомобіль.

Унаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків, які дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що кримінальне провадження відкрили за статтею про терористичний акт.

Фото: поліція Сумської області

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.