В Охтирці чоловік підірвав гранату: поліцейські серед постраждалих
В Охтирці Сумської області чоловік кинув гранату біля одного із закладів харчування. Унаслідок вибуху травми дістали п’ятеро людей.
Про це повідомили в поліції Сумської області.
Вибух в Охтирці 11 травня: що відомо
За даними поліції, повідомлення про те, що в одному із закладів харчування Охтирки чоловік із гранатою погрожує відвідувачам, надійшло близько 17:30.
Коли на місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та співробітник Управління поліції охорони, чоловік перебував уже неподалік закладу.
Правоохоронці розпочали з ним перемовини. Однак під час спілкування чоловік кинув гранату на землю, після чого стався вибух.
Унаслідок вибуху тілесні ушкодження дістали п’ятеро людей — троє працівників поліції, цивільний чоловік та сам правопорушник.
Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
У поліції повідомили, що особу чоловіка вже встановили. Ним виявився 41-річний житель Охтирки, який раніше проходив військову службу.
Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України.
Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідство триває.
Нагадаємо, що 7 травня у Дніпрі стався теракт — у Соборному районі міста вибухнув припаркований автомобіль.
Унаслідок вибуху постраждали двоє чоловіків, які дістали поранення різного ступеня тяжкості.
У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що кримінальне провадження відкрили за статтею про терористичний акт.
Фото: поліція Сумської області