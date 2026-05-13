Вдень у четвер, 13 травня, пролунала серія вибухів у Луцьку. Ворог атакує центр міста.

Про це повідомила секретарка Луцької міської ради та виконувачка обов’язків луцького міського голови Катерина Шкльода.

Вибухи в Луцьку 13 травня: що відомо

Вибухи в Луцьку 13 травня прогриміли після 13:00.

За словами секретарки Луцької міськради Катерини Шкльоди, вибухи лунали у центрі міста.

Водночас місцеві медіа з посиланням на правоохоронні органи повідомляють про перекриття руху в центральній частині Луцька, зокрема в районі ЦУМу, РЦ Промінь, Набережної та всіх міських мостів.

Правоохоронці закликають водіїв утриматися від поїздок у цьому напрямку, а мешканців центральних районів міста, зокрема поблизу РЦ Промінь, — залишатися в укриттях і не перебувати на вулиці.

Наразі інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється.

Триває загроза ударних БпЛА.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили про початок тривалої комбінованої повітряної атаки з боку Росії.

За даними розвідки, ворог активно застосовує велику кількість ударних безпілотників для перевантаження української системи ППО, а надалі може вдатися до використання крилатих і балістичних ракет.

У ГУР підкреслили, що так РФ намагається посилити тиск на Україну після відмови від пропозицій щодо перемир’я.

Основною ціллю атаки на Україну 13 травня є об’єкти критичної інфраструктури та системи забезпечення великих міст.

