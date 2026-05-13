Вибухи у Чернівцях пролунали вдень у середу, 13 травня. Сили ППО працюють по ворожих дронах.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Вибухи у Чернівцях 13 травня: які наслідки

– БпЛА над Чернівцями. Працює ППО. Будьте в безпечних місцях, – написав Осипенко о 14:58.

Перед цим Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку Чернівців.

Повітряна тривога у Чернівецькій області почалася об 11:08 у Дністровському районі і триває до сього часу.

Нагадаємо, сьогодні о 12:37 ГУР Міноборони повідомило про початок масштабної комбінованої повітряної атаки Росії по Україні, яка може тривати протягом тривалого часу.

Від ночі 13 травня противник активно використовує велику кількість ударних безпілотників, намагаючись перевантажити українську систему ППО та завдати ураження цивільній інфраструктурі.

У розвідці зазначили, що в подальшому Росія може залучити крилаті ракети повітряного та морського базування та застосувати балістичні засоби ураження.

Основними цілями атак залишаються об’єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

