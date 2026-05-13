В Ужгороді пролунали вибухи, також гучно в інщих населених пунктах Закарпатської області.

Вибухи в Ужгороді 13 травня: що відомо

Як повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення.

Вибухи пролунали в кількох громадах області. Наразі про наслідки російської атаки нічого не відомо. Всю інформацію в ОВА обіцяють надати пізніше.

У Telegram-пабліках пишуть, що в Ужгороді було чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, що сьогодні вдень 13 травня вибухи також пролунали у Жовкві на Львівщині. Внаслідок ворожого обстрілу є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. У місті зникло світло.

До речі, з ночі 13 травня Росія масово застосовує ударні дрони, намагаючись перевантажити українську ППО та атакувати громадянську інфраструктуру.

Водночас, сьогодні о 12:37 в ГУР Міноборони заявили про початок масштабної комбінованої повітряної атаки РФ по Україні, яка може тривати довгий час.

