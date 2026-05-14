Унаслідок атаки на Кременчуцький район Полтавської області пошкоджені промисловий об’єкт, складські приміщення та приватна забудова.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дякевич.

Атака на Кременчуцький район 14 травня: що відомо

За словами очільника області, під час атаки пошкоджень зазнало технологічне обладнання одного з промислових підприємств Кременчуцького району.

Зараз дивляться

Також руйнування зафіксували на території автотранспортного підприємства. Там пошкоджені транспортні засоби та складські приміщення.

Окрім цього, внаслідок атаки на Кременчуцький район сьогодні пошкоджені приватні житлові будинки на двох різних локаціях району.

Станом на зараз інформація про травмованих або загиблих не надходила.

На місцях працюють усі необхідні служби, які продовжують фіксувати наслідки атаки та масштаби руйнувань.

За уточненими даними, після нічної атаки у кількох населених пунктах Полтавської області без газопостачання залишилися близько 1 тис. абонентів.

Також через несприятливі погодні умови в області відсутнє електропостачання у понад 2 тис. споживачів.

Наразі аварійні служби та фахівці енергетичних компаній працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.