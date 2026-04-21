На Волині правоохоронці затримали 39-річну жительку Луцького району, яку підозрюють у спробі продати свого шестирічного сина за $25 тис. Жінку затримали під час передачі коштів.

Про це 21 квітня повідомили у Національній поліції України.

Торгівля дитиною на Волині: що відомо

За даними слідства, 39-річна непрацююча жителька Луцького району підшуковувала клієнтів для продажу своєї шестирічної дитини, оцінюючи хлопчика у $25 тис.

Правоохоронці затримали жінку 17 квітня в одному із закладів Луцька під час передання коштів.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство також встановило, що підозрювана раніше вже мала проблеми із законом – її обвинувачують у крадіжці, справа перебуває на розгляді суду.

Хлопчика передали до дитячого центру, де з ним працюють фахівці.

Розслідування триває.

Злочин задокументували працівники міграційної поліції, слідчі ГУНП, за участі відділу кримінального аналізу та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, наприкінці березня прикордонники викрили схему торгівлі людьми під виглядом високооплачуваної роботи у Європі.

34-річна жителька Прилук підшуковувала жінок, які опинилися у складних фінансових обставинах, та пропонувала їм роботу в Європі в так званих масажних салонах із зарплатою до €4 тис., житлом і оформленням документів. Натомість, за даними слідства, вона готувала їх до подальшої сексуальної експлуатації.

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

