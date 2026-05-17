У неділю, 17 травня, пролунала серія потужних вибухів у Кривому Розі Дніпропетровської області. Російські війська атакували місто, внаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Кривому Розі 17 травня 2026: які наслідки

За інформацією Дніпропетровської ОВА, російські війська завдали кілька ударів по місту Кривий Ріг.

Після обстрілу армії РФ спалахнула пожежа. Внаслідок атаки пошкоджена транспортна інфраструктура.

За даними обласної військової адміністрації, наразі інформація про постраждалих уточнюється.

У ніч на 17 травня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки на місто постраждали троє людей, пошкоджені підприємство та приватні будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1544-ту добу.

