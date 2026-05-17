У неділю, 17 травня, пролунали потужні вибухи в Києві, коли російські війська намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками.

Про це повідомляє міський глава Києва Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 17 травня 2026: які наслідки

За словами мера Києві, у столиці працюювали сили протиповітряної оборони (ППО) по ворожих безпілотниках.

– Перебувайте в укриттях, – закликав Кличко жителів Києва.

У неділю, 17 травня, російські війська атакували Кривий Ріг. За даними Дніпропетровської ОВА, армія РФ завдала кілька ударів по місту, після чого спалахнули пожежі.

За інформацією обласної військової адміністрації, у Кривому Розі після російської атаки пошкоджена транспортна інфраструктура, проте обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 544-ту добу.

