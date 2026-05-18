У Житомирі патрульні затримали чоловіка, який ходив містом із ножем та поранив двох людей.

Про це повідомили у патрульній поліції України.

Інцидент стався днями. Правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень перехожим. Прямуючи на виклик, екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив чоловіка, який перебігав дорогу з ножем у руках.

Поліцейські зупинилися, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж. Чоловік виконав вимоги правоохоронців, після чого його затримали.

Тим часом інший екіпаж патрульних отримав інформацію про пораненого неподалік. На місці інспектори знайшли чоловіка, який втратив багато крові. Патрульні наклали йому турнікет та оклюзійні пов’язки та контролювали стан потерпілого до прибуття швидкої допомоги. Пораненого госпіталізували.

Також відомо ще про одного потерпілого. Він теж у лікарні.

Правоохоронці згодом з’ясували, що зловмисник перебуває у розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину (у СЗЧ).

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру за статтями про замах на вбивство.

Джерело : Нацполіція

