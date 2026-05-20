Уночі 20 травня російська армія здійснила масовану атаку на Одесу.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одесу 20 травня: що відомо

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок атаки на Одесу 20 травня постраждали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Зараз дивляться

Зокрема, російський безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю його зруйнувавши.

Крім того, пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та склад із посудом.

Також зафіксовано падіння уламків на території місцевого парку.

— Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань, — зазначив Олег Кіпер.

Водночас у ДСНС України повідомили, що російський дрон влучив у недобудовану 24-поверхівку на рівні 18 поверху.

Рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях.

Загалом для ліквідації наслідків атаки на Одесу 20 травня було залучено 86 рятувальників та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки, також чотири людини та техніка від Асоціації добровільних пожежних України.

Нагадаємо, вночі 18 травня російська армія здійснила масовану атаку на Одесу.

Ворожі безпілотники влучили у житлові будинки У Київському та Приморському районах.

Зокрема, у Приморському районі було повністю зруйновано одноповерховий будинок.

Крім того, в інших будинках було пошкоджено фасади, дахи та скління. Також пошкоджень зазнали будівлі міського ліцею та дитячого садка.

Унаслідок ворожої атаки на Одесу 18 травня поранення дістали 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік.

Фото: Олег Кіпер

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.