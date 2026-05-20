Нічна атака на Одесу 20 травня: РФ вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі
Уночі 20 травня російська армія здійснила масовану атаку на Одесу.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одесу 20 травня: що відомо
За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, унаслідок атаки на Одесу 20 травня постраждали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.
Зокрема, російський безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю його зруйнувавши.
Крім того, пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та склад із посудом.
Також зафіксовано падіння уламків на території місцевого парку.
— Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань, — зазначив Олег Кіпер.
Водночас у ДСНС України повідомили, що російський дрон влучив у недобудовану 24-поверхівку на рівні 18 поверху.
Рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях.
Загалом для ліквідації наслідків атаки на Одесу 20 травня було залучено 86 рятувальників та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки, також чотири людини та техніка від Асоціації добровільних пожежних України.
Нагадаємо, вночі 18 травня російська армія здійснила масовану атаку на Одесу.
Ворожі безпілотники влучили у житлові будинки У Київському та Приморському районах.
Зокрема, у Приморському районі було повністю зруйновано одноповерховий будинок.
Крім того, в інших будинках було пошкоджено фасади, дахи та скління. Також пошкоджень зазнали будівлі міського ліцею та дитячого садка.
Унаслідок ворожої атаки на Одесу 18 травня поранення дістали 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік.
Фото: Олег Кіпер