Російська армія здійснила атаку на Вільнянськ, внаслідок якої є пошкодження, загинула людина та ще одна дістала поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Атака на Вільнянськ 4 травня: що відомо

Внаслідок атаки РФ на Вільнянськ зруйновані торговельний павільйон та приватний будинок, а також пошкоджена будівля храму.

– За попередніми даними, одна людина загинула та одна – поранена, – зауважив він.

Також Федоров зазначив, що в області триває повітряна тривога.

– Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу, – написав він.

Нагадаємо, вибухи в Мерефі на Харківщині сьогодні, 4 травня, стали наслідком ракетного удару армії РФ. Кількість загиблих та поранених постійно зростає.

Фото: Іван Федоров

