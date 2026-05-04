РФ вдарила по Вільнянську: пошкоджено житло та храм, є жертви
Російська армія здійснила атаку на Вільнянськ, внаслідок якої є пошкодження, загинула людина та ще одна дістала поранення.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
Атака на Вільнянськ 4 травня: що відомо
Внаслідок атаки РФ на Вільнянськ зруйновані торговельний павільйон та приватний будинок, а також пошкоджена будівля храму.
– За попередніми даними, одна людина загинула та одна – поранена, – зауважив він.
Також Федоров зазначив, що в області триває повітряна тривога.
– Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу, – написав він.
Нагадаємо, вибухи в Мерефі на Харківщині сьогодні, 4 травня, стали наслідком ракетного удару армії РФ. Кількість загиблих та поранених постійно зростає.
Фото: Іван Федоров