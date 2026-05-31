30 травня внаслідок російського удару у селі Закітне на Донеччині згоріла Церква Різдва Пресвятої Богородиці.

Про це повідомили у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ ЗСУ.

Атака на церкву у Закітному 30 травня: що відомо

Учора, 30 травня, російські війська атакували село Закітне на Донеччині, унаслідок чого було знищено церкву Різдва Пресвятої Богородиці.

— Вчора, 30 травня, росіяни завдали удару по релігійній культовій споруді у селі Закітне Донецької області, вкотре порушивши норми міжнародного гуманітарного права. Для обстрілу ворог використав БпЛА, скинувши на покрівлю боєприпас із запалювальною сумішшю, — повідомили військові.

Такий тип озброєння, за їхніми словами, застосовується для підпалів укріплень і дерев’яних споруд.

Унаслідок влучання церква повністю згоріла.

Капелан 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та ієрей Ярослав, прокоментував втрату храму, підкресливши його особливе значення для громади та особисто для нього.

За його словами, до початку активних бойових дій він особисто проводив богослужіння у цьому храмі.

Церква в Закітному вже зазнавала руйнувань. Зокрема, 1930-х роках її було знищено під час антирелігійної кампанії радянської влади.

Сучасну будівлю звели у 2009–2010 роках, а освячення відбулося 31 липня 2010 року.

