В ночь на 4 июня российские войска продолжили атаки по украинским регионам ударными беспилотниками и ракетами.

Под ударами оказались Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Полтавская и Киевская области — есть разрушения инфраструктуры, пожары и пострадавшие.

Между тем, на международном уровне Украина получила важный сигнал о продвижении в Европейский Союз. Также произошли изменения в Совете Безопасности ООН и появились новые заявления по ситуации на Ближнем Востоке.

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О главных событиях ночи и утра 4 июня — в дайджесте на Фактах ICTV.

Атака на Одесскую область

Этой ночью российские войска в очередной раз направили ударные беспилотники по территории Одесской области. Целью атаки стала критическая инфраструктура региона.

В результате удара повреждения получило складское помещение и оборудование объекта. После попадания вспыхнул пожар, однако спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание, не допустив распространения огня.

По предварительной информации, люди не пострадали.

На местах работали подразделения ГСЧС, коммунальные службы и профильные специалисты, которые оценивают масштабы повреждений и проводят восстановительные работы.

Удары по Днепропетровской области

Самым массированным ударам за ночь подверглась Днепропетровская область. По данным областных властей, российские войска более двадцати раз атаковали сразу пять районов региона — применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

Больше всего пострадал Павлоградский район. В самом Павлограде после ударов загорелась пятиэтажка и несколько автомобилей. Разрушениям также подверглась жилая застройка.

Пострадали двое местных жителей — 45-летний мужчина и 75-летняя женщина. После осмотра медиков их оставили на амбулаторном лечении.

В Юрьевской громаде повреждены инфраструктурные объекты и частный дом.

Также неспокойной ночь была для Днепровского района — там из-за ударов возникли пожары.

На Никопольщине под обстрелами оказались Никополь, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады.

В Синельниковском районе повреждены многоэтажки, частные дома и инфраструктура.

Отдельные возгорания также фиксировали в Криворожском районе.

Удары по Харькову

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

После уточнения информации стало известно, что ракета попала на открытой местности. В результате удара загорелась сухая растительность.

Спасатели оперативно прибыли на место и потушили пожар.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Утром армия РФ продолжила удары по Харькову, в частности по Немышлянскому, Слободскому и Салтовскому районам города, с применением беспилотников.

В Слободском районе дрон попал в крышу многоэтажки. Вспыхнул пожар.

В Салтовском районе обломки дрона упали на территорию частного домовладения.

В данный момент обращений к медикам не поступало.

Атака на Полтавщину

В ночь на 4 июня российские беспилотники также пытались атаковать Полтавский район.

Один из дронов упал на открытой территории.

В результате взрывной волны повреждения получили семь автомобилей.

По информации экстренных служб, обращений о травмированных не поступало.

Удар по Бориспольскому району

В ночь на 4 июня в Бориспольском районе Киевской области под удар попал промышленный объект.

На месте возник пожар, ликвидация которого продолжалась и утром.

Во время атаки пострадал водитель бензовоза. Мужчину госпитализировали с переломом голеностопного сустава.

Медики оказали необходимую помощь, его состояние контролируется.

Взрывы в Крыму

В ночь на 4 июня сообщалось о взрывах в Крыму, в частности в Севастополе и Симферополе.

Оккупационная администрация заявила об атаке более 20 беспилотников и повреждении гражданских объектов.

В то же время в местных каналах появилась информация о возможном поражении военной топливной инфраструктуры.

Официального подтверждения атаки поки нет.

Украина приблизилась к открытию переговоров с ЕС

В ночь на 4 июня стало известно о важном политическом сигнале для Украины.

Все государства-члены Европейского Союза поддержали открытие подготовки к запуску первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Этот этап касается базовых реформ — верховенства права, функционирования государственных институтов и демократических механизмов.

В украинском правительстве назвали решение еще одним шагом к полноценному членству страны в Евросоюзе.

Германия впервые не прошла в Совбез ООН

Генеральная Ассамблея ООН избрала новых непостоянных членов Совета Безопасности на следующий двухлетний срок.

В состав органа вошли Кыргызстан, Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Португалия и Австрия.

Одной из главных неожиданностей стало то, что Германия впервые не смогла получить место.

В Берлине назвали результат болезненным и предположили, что на него могли повлиять международные политические процессы и позиция страны по ряду глобальных конфликтов.

Израиль и Ливан согласовали прекращение огня

После очередного раунда переговоров при посредничестве США Израиль и Ливан согласовали режим прекращения огня.

Стороны заявили о готовности продолжить диалог по созданию долгосрочной модели безопасности в регионе.

Договоренности также предусматривают дальнейшие переговоры по стабилизации ситуации на границе.

Новый этап консультаций должен состояться в конце июня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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