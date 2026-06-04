События на утро 4 июня: ночной обстрел, взрывы в Крыму и новости о вступлении Украины в ЕС
В ночь на 4 июня российские войска продолжили атаки по украинским регионам ударными беспилотниками и ракетами.
Под ударами оказались Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Полтавская и Киевская области — есть разрушения инфраструктуры, пожары и пострадавшие.
Между тем, на международном уровне Украина получила важный сигнал о продвижении в Европейский Союз. Также произошли изменения в Совете Безопасности ООН и появились новые заявления по ситуации на Ближнем Востоке.
О главных событиях ночи и утра 4 июня — в дайджесте на Фактах ICTV.
- Атака на Одесскую область
- Удары по Днепропетровской области
- Удары по Харькову
- Атака на Полтавщину
- Удар по Бориспольскому району
- Взрывы в Крыму
- Украина приблизилась к открытию переговоров с ЕС
- Германия впервые не прошла в Совбез ООН
- Израиль и Ливан согласовали прекращение огня
Атака на Одесскую область
Этой ночью российские войска в очередной раз направили ударные беспилотники по территории Одесской области. Целью атаки стала критическая инфраструктура региона.
В результате удара повреждения получило складское помещение и оборудование объекта. После попадания вспыхнул пожар, однако спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание, не допустив распространения огня.
По предварительной информации, люди не пострадали.
На местах работали подразделения ГСЧС, коммунальные службы и профильные специалисты, которые оценивают масштабы повреждений и проводят восстановительные работы.
Удары по Днепропетровской области
Самым массированным ударам за ночь подверглась Днепропетровская область. По данным областных властей, российские войска более двадцати раз атаковали сразу пять районов региона — применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
Больше всего пострадал Павлоградский район. В самом Павлограде после ударов загорелась пятиэтажка и несколько автомобилей. Разрушениям также подверглась жилая застройка.
Пострадали двое местных жителей — 45-летний мужчина и 75-летняя женщина. После осмотра медиков их оставили на амбулаторном лечении.
В Юрьевской громаде повреждены инфраструктурные объекты и частный дом.
Также неспокойной ночь была для Днепровского района — там из-за ударов возникли пожары.
На Никопольщине под обстрелами оказались Никополь, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады.
В Синельниковском районе повреждены многоэтажки, частные дома и инфраструктура.
Отдельные возгорания также фиксировали в Криворожском районе.
Удары по Харькову
Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.
После уточнения информации стало известно, что ракета попала на открытой местности. В результате удара загорелась сухая растительность.
Спасатели оперативно прибыли на место и потушили пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Утром армия РФ продолжила удары по Харькову, в частности по Немышлянскому, Слободскому и Салтовскому районам города, с применением беспилотников.
В Слободском районе дрон попал в крышу многоэтажки. Вспыхнул пожар.
В Салтовском районе обломки дрона упали на территорию частного домовладения.
В данный момент обращений к медикам не поступало.
Атака на Полтавщину
В ночь на 4 июня российские беспилотники также пытались атаковать Полтавский район.
Один из дронов упал на открытой территории.
В результате взрывной волны повреждения получили семь автомобилей.
По информации экстренных служб, обращений о травмированных не поступало.
Удар по Бориспольскому району
В ночь на 4 июня в Бориспольском районе Киевской области под удар попал промышленный объект.
На месте возник пожар, ликвидация которого продолжалась и утром.
Во время атаки пострадал водитель бензовоза. Мужчину госпитализировали с переломом голеностопного сустава.
Медики оказали необходимую помощь, его состояние контролируется.
Взрывы в Крыму
В ночь на 4 июня сообщалось о взрывах в Крыму, в частности в Севастополе и Симферополе.
Оккупационная администрация заявила об атаке более 20 беспилотников и повреждении гражданских объектов.
В то же время в местных каналах появилась информация о возможном поражении военной топливной инфраструктуры.
Официального подтверждения атаки поки нет.
Украина приблизилась к открытию переговоров с ЕС
В ночь на 4 июня стало известно о важном политическом сигнале для Украины.
Все государства-члены Европейского Союза поддержали открытие подготовки к запуску первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.
Этот этап касается базовых реформ — верховенства права, функционирования государственных институтов и демократических механизмов.
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