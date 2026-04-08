Американский рэпер, бывший участник группы Migos Offset, нарушил молчание после того, как получил огнестрельное ранение во время разборок у казино Seminole Hard Rock во Флориде.

Музыкант резко ответил своему оппоненту Lil Tjay, который назвал его “стукачем” и отрицал свое участие в стрельбе.

Детали инцидента с Offset — что установила полиция

По данным правоохранителей, конфликт произошел вечером понедельника, 6 апреля, на парковке гостиницы.

В полиции отметили, что 24-летний Lil Tjay (настоящее имя — Тион Мерритт) спровоцировал драку, приказав своим людям напасть на другую группу мужчин.

В разгар конфликта один из спутников Lil Tjay достал пистолет и выстрелил в 34-летнего Offset. Пострадавшего госпитализировали в больницу Memorial Regional. Его состояние стабильное, а ранение не представляет угрозы для жизни.

Заявление Lil Tjay и реакция Offset

После ухода из-под стражи под залог Lil Tjay выступил с резкой критикой в ​​адрес раненого коллеги. Он заявил журналистам, что видел Offset в состоянии паники.

– Последнее, что я видел, это как Offset смотрит на меня и кричит: “Он у меня выстрелил!”. Этот парень – стукач. Я не участвовал ни в одной драке. Я стрелял? Это же полное безумие. Я бы просто вытрусил из него все де**мо. Он бы никогда в жизни не решился так со мной обращаться. Спросите у него сами, – эмоционально заявил рэпер.

Offset отреагировал на эти упреки лаконично, оставив комментарий в соцсетях и намекнув, что слова оппонента — это пустые разговоры.

– Ты ни на что не способен, – написал рэпер, высмеяв криминальный имидж оппонента.

Несмотря на возражения Lil Tjay и заявления его адвоката Даун Флорио о фейке, материалы дела свидетельствуют о другом. Полиция утверждает, что рэпер вел себя агрессивно даже после выстрела.

— Свидетели рассказали, что, когда они пытались помочь раненому другу (Offset), обвиняемый (Lil Tjay) приблизился к ним с зажатыми кулаками и пытался наносить удары, — говорится в материалах следствия.

Правоохранители также отметили, что из-за действий Lil Tjay в общественном месте возникла паника, поставившая под угрозу жизнь других посетителей казино. Кроме того, камеры зафиксировали, как он снимал начало конфликта на телефоне.

В настоящее время Lil Tjay обвиняют в нарушении общественного порядка. Полиция продолжает искать человека, который непосредственно устроил стрельбу.

Источник : Daily Mail

