Повторная атака на Харьков 10 июня: есть попадание в многоэтажку и пострадавшие
В среду, 10 июня, российские войска повторно атаковали Харьков, в результате чего есть повреждения и пострадавшие люди.
О последствиях повторной атаки в Харьков рассказали городской глава Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Харьков 10 июня: какие последствия
По словам Терехова, известно о трех пострадавших после удара по многоэтажному жилому дому в Индустриальном районе Харькова.
Среди пострадавших – три женщины в возрасте 23, 27 и 77 лет. Бригады медиков работают на месте, оказывают необходимую помощь.
Горит первый и второй этажи многоэтажки в результате удара.
– Атака на город продолжается – будьте осторожны, – отметил Терехов.
С самого утра Харьков находится под массированной атакой дронами, запускаемыми российской армией. Уже зафиксировали удары вражеских беспилотников в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах.
Всего в Харькове известно по меньшей мере о шести пострадавших.
По информации ОВА, 40-летний мужчина, женщины в возрасте 38 и 76 лет подверглись острой реакции на стресс в Немышлянском районе. Здесь беспилотник попал по автомобилю.
В то же время армия РФ нанесла удар дроном по машине в Киевском районе. Предварительно там обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА