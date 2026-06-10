В среду, 10 июня, российские войска повторно атаковали Харьков, в результате чего есть повреждения и пострадавшие люди.

О последствиях повторной атаки в Харьков рассказали городской глава Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Харьков 10 июня: какие последствия

По словам Терехова, известно о трех пострадавших после удара по многоэтажному жилому дому в Индустриальном районе Харькова.

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Среди пострадавших – три женщины в возрасте 23, 27 и 77 лет. Бригады медиков работают на месте, оказывают необходимую помощь.

Горит первый и второй этажи многоэтажки в результате удара.

– Атака на город продолжается – будьте осторожны, – отметил Терехов.

С самого утра Харьков находится под массированной атакой дронами, запускаемыми российской армией. Уже зафиксировали удары вражеских беспилотников в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах.

Всего в Харькове известно по меньшей мере о шести пострадавших.

По информации ОВА, 40-летний мужчина, женщины в возрасте 38 и 76 лет подверглись острой реакции на стресс в Немышлянском районе. Здесь беспилотник попал по автомобилю.

В то же время армия РФ нанесла удар дроном по машине в Киевском районе. Предварительно там обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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