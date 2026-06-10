В ночь на 10 июня, начиная с 18:00 9 июня, враг атаковал Украину 207 БпЛА разных типов. По состоянию на утро ПВО сбила или подавила 181 вражеский БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 10 июня: что известно

Ночная атака на Украину происходила при участии таких дронов:

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ударные Шахеды (в т. ч. реактивные);

Герберы;

Италмас;

баражирующие боеприпасы Бандероль;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Свои атаки россияне совершили из направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали, в частности, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, Воздушные силы зафиксировали попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 13 локациях.

Напомним, взрывы в Харькове 10 июня прогремели во время массированной атаки российских дронов. Всего россияне нанесли по меньшей мере 26 ударов БпЛА по городу на рассвете, больше всего пострадал Холодногорский район.

В то же время атака на Одессу 10 июня повлекла за собой повреждение многоэтажных жилых домов в Приморском районе города. Пострадали женщина и двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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