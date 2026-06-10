Ночная атака на Украину: РФ запустила 207 дронов, большинство удалось сбить
В ночь на 10 июня, начиная с 18:00 9 июня, враг атаковал Украину 207 БпЛА разных типов. По состоянию на утро ПВО сбила или подавила 181 вражеский БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину 10 июня: что известно
Ночная атака на Украину происходила при участии таких дронов:
- ударные Шахеды (в т. ч. реактивные);
- Герберы;
- Италмас;
- баражирующие боеприпасы Бандероль;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Свои атаки россияне совершили из направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Воздушное нападение отражали, в частности, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
К сожалению, Воздушные силы зафиксировали попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 13 локациях.
Напомним, взрывы в Харькове 10 июня прогремели во время массированной атаки российских дронов. Всего россияне нанесли по меньшей мере 26 ударов БпЛА по городу на рассвете, больше всего пострадал Холодногорский район.
В то же время атака на Одессу 10 июня повлекла за собой повреждение многоэтажных жилых домов в Приморском районе города. Пострадали женщина и двое детей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.