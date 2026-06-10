Російські війська атакували територію залізничного вокзалу в Сумах ударним безпілотником. Його уламки впали на пасажирський поїзд.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Атака на вокзал у Сумах 10 червня: що відомо

За інформацією Укрзалізниці, російський ударний БпЛА атакував територію залізничного вокзалу в Сумах.

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Дрон типу Shahed був збитий над будівлею вокзалу, однак уламки впали на пасажирський поїзд №143 сполученням Суми — Рахів.

Унаслідок падіння уламків сталося загоряння даху останнього вагона.

В Укрзалізниці зазначили, що пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки на момент атаки перебували в укритті.

Після інциденту поїзд вирушив за маршрутом.

Наразі потяг курсує із затримкою приблизно на п’ять годин.

— Робимо все, щоб надолужити відставання від графіку, — повідомили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 червня, починаючи з 18:00 9 червня, російські війська атакували Україну 207 безпілотниками різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили або подавили 181 повітряну ціль на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях та падіння уламків ще на 13 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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