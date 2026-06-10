Взрывы в Одессе: ВСУ фиксировали движение скоростной воздушной цели
В среду, 10 июня, прогремели мощные взрывы в Одессе, когда российские войска запустили скоростную цель на город.
Взрывы в Одессе 10 июня: какие последствия
Информацию о взрывах в Одессе 10 июня сообщили украинские журналисты.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ объявили сигнал воздушной тревоги и зафиксировали скоростную цель в направлении Одесской области.
Украинские военнослужащие уточнили, что цель двигалась на населенный пункт Лиманка, а затем – на Одессу.
Этой ночью в Одессе в результате массированных российских ударов повреждены два жилых дома.
По информации Одесской областной военной администрации, пострадали женщина и двое детей в возрасте 8 и 10 лет, у которых – острая реакция на стресс.
В одном из домов разрушена лоджия на 11 этаже, повреждено имущество жителей, остекление и фасад здания.
По другому адресу в квартире вспыхнул пожар. По данным ОВА, жилье частично разрушено.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.