В среду, 10 июня, прогремели мощные взрывы в Одессе, когда российские войска запустили скоростную цель на город.

Взрывы в Одессе 10 июня: какие последствия

Информацию о взрывах в Одессе 10 июня сообщили украинские журналисты.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ объявили сигнал воздушной тревоги и зафиксировали скоростную цель в направлении Одесской области.

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Украинские военнослужащие уточнили, что цель двигалась на населенный пункт Лиманка, а затем – на Одессу.

Этой ночью в Одессе в результате массированных российских ударов повреждены два жилых дома.

По информации Одесской областной военной администрации, пострадали женщина и двое детей в возрасте 8 и 10 лет, у которых – острая реакция на стресс.

В одном из домов разрушена лоджия на 11 этаже, повреждено имущество жителей, остекление и фасад здания.

По другому адресу в квартире вспыхнул пожар. По данным ОВА, жилье частично разрушено.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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