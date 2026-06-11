У Запоріжжі чоловік напав із ножем на працівників поліції під час обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження. Внаслідок цього поранені троє правоохоронців. Одному із них довелося застосувати зброю, після чого нападник помер.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Напад на поліцейських у Запоріжжі 11 червня

За інформацією Нацполіції, У Запоріжжі вчинено збройний напад на правоохоронців. Інцидент стався 11 червня близько 15:40 у Заводському районі міста, коли поліцейські проводили санкціонований обшук у помешканні фігуранта кримінального провадження.

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Під час слідчих дій чоловік раптово накинувся на поліцейських. Він спершу пирснув у них сльозогінним газом, після чого завдав ножових ударів трьом правоохоронцям.

– Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір, створював безпосередню загрозу життю і здоров’ю працівників поліції, – йдеться у повідомленні.

Щоб нейтралізувати смертельну загрозу, один із правоохоронців був змушений застосувати табельну вогнепальну зброю. Від отриманого вогнепального поранення чоловік помер на місці.

Трьох поранених правоохоронців доставили до лікарні. Наразі медичні працівники надають їм усю необхідну кваліфіковану допомогу.

Наразі на місці інциденту працюють співробітники Державного бюро розслідувань, слідчо-оперативна група та представники інших профільних служб.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для з’ясування всіх деталей та обставин події.

Фото : Нацполіція

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