Не успели в укрытие: в Конотопе из-за удара по депо погибла работница УЗ, есть раненые
- Россия атаковала железнодорожное депо в Конотопе Сумской области, в результате чего погибла сотрудница Укрзализныци.
- По словам руководителя УЗ Александра Перцовского, предварительно удар нанесли реактивными Шахедами, а из-за близости к границе не все успели перейти в укрытие.
- Еще четверо работников депо получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
РФ атаковала железнодорожное депо в Конотопе Сумской области, в результате чего погибла одна работница УЗ.
Атака железнодорожного депо в Конотопе 11 июня: что известно
Как сообщил руководитель Укрзализныци Александр Перцовский, Россия ударила по железнодорожному депо в Конотопе.
— У нас жестокий вражеский удар по Конотопу — по железнодорожному депо. Шахеды, предварительно реактивные, близко к границе, и от предупреждения не все успели перейти в укрытие. Это подробно по секундам разбираем, – написал он в Facebook.
В результате российского обстрела погибла работница железнодорожного депо, еще четыре — получили травмы. Сейчас им предоставляется вся необходимая помощь.
— Болезненная потеря — одна наша коллега погибла во время этого удара. Четверо коллег получили травмы, с ними рядом в больнице находятся наши люди, оказывается вся необходимая помощь. Сохранение движения в прифронтовых общинах сегодня имеет чрезвычайную цену, — добавил он.
Напомним, что в ночь и утром 11 июня Россия атаковала Конотоп, в результате чего повреждена транспортная, газовая и гражданская инфраструктура города.
По данным местных властей, один человек погиб, еще 4 гражданских пострадали, продолжается поисково-спасательная операция.