Не встигли в укриття: у Конотопі через удар по депо загинула працівниця УЗ, є поранені
- Росія атакувала залізничне депо у Конотопі Сумської області, внаслідок чого загинула працівниця Укрзалізниці.
- За словами керівника УЗ Олександра Перцовського, попередньо удар завдали реактивними Шахедами, а через близькість до кордону не всі встигли перейти в укриття.
- Ще четверо працівників депо отримали травми, їм надають необхідну медичну допомогу.
РФ атакувала залізничне депо у Конотопі Сумської області, внаслідок чого загинула одна працівниця УЗ.
Атака залізничного депо у Конотопі 11 червня: що відомо
Як повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський, Росія вдарила по залізничному депо у Конотопі.
– Маємо жорсткий ворожий удар по Конотопу – по залізничному депо. Шахеди, попередньо реактивні, близько до кордону, й від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо, – написав він у Facebook.
Внаслідок російського обстрілу загинула працівниця залізничного депо, ще чотири робітники отримали травми. Наразі їм надається вся необхідна допомога.
– Болюча втрата – одна наша колега загинула під час цього удару. Четверо колег отримали травми, з ними поруч в лікарні перебувають наші люди, надається вся необхідна допомога. Збереження руху в прифронтових громадах сьогодні має надзвичайну ціну, – додав він.
Нагадаємо, що у ніч та вранці 11 червня Росія атакувала Конотоп, внаслідок чого пошкоджено транспортну, газову та цивільну інфраструктуру міста. За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще 4 цивільних постраждали, триває пошуково-рятувальна операція.