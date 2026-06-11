РФ атакувала залізничне депо у Конотопі Сумської області, внаслідок чого загинула одна працівниця УЗ.

Атака залізничного депо у Конотопі 11 червня: що відомо

Як повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський, Росія вдарила по залізничному депо у Конотопі.

– Маємо жорсткий ворожий удар по Конотопу – по залізничному депо. Шахеди, попередньо реактивні, близько до кордону, й від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо, – написав він у Facebook.

Внаслідок російського обстрілу загинула працівниця залізничного депо, ще чотири робітники отримали травми. Наразі їм надається вся необхідна допомога.

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– Болюча втрата – одна наша колега загинула під час цього удару. Четверо колег отримали травми, з ними поруч в лікарні перебувають наші люди, надається вся необхідна допомога. Збереження руху в прифронтових громадах сьогодні має надзвичайну ціну, – додав він.

Нагадаємо, що у ніч та вранці 11 червня Росія атакувала Конотоп, внаслідок чого пошкоджено транспортну, газову та цивільну інфраструктуру міста. За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще 4 цивільних постраждали, триває пошуково-рятувальна операція.

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