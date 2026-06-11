Атака на Конотоп: есть пострадавшие и погибший, город без света и воды
- В ночь и утром 11 июня Россия атаковала Конотоп, в результате чего повреждена транспортная, газовая и гражданская инфраструктура города.
- Часть Конотопа осталась без газоснабжения, электроэнергии и воды, аварийные службы работают над ликвидацией последствий.
- По данным местных властей, один человек погиб, еще 4 гражданских пострадали, продолжается поисково-спасательная операция.
Россия атаковала Конотоп, в результате чего часть города осталась без газа, исчезли свет и водоснабжение.
Атака Конотопа 11 июня 2026 года: что известно
Как сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин, в течение ночи 11 июня в Конотопе раздался не один взрыв. Последний прилет был зафиксирован в 7:01 – удар пришелся по инфраструктуре города.
В результате атаки Конотопа часть города осталась без газоснабжения, есть повреждения жилых домов.
— В результате прилета повреждена сеть газоснабжения. Работают аварийные бригады газовиков, — написал он в Telegram.
Кроме того, по словам Семенихина, ночью российские войска попали по транспортной инфраструктуре.
В результате утреннего вражеского удара Конотоп также остался без электроэнергии и водоснабжения.
Около 9 утра город снова подвергся российской атаке — прилет произошел по гражданской инфраструктуре.
— Там, куда прилетело, были люди. – добавил Артем Семенихин.
Число пострадавших увеличилось до четырех — ожоги рук, ног, головы и тела у двух женщин и двух мужчин.
На сейчас известно о двух пострадавших гражданских — у них ожоги и акубуротравмы. Один из них в тяжелом состоянии.
Также, как сообщил начальник Сумськой ОВА Олег Григоров, один человек погиб. Это женщина 1984 года рождения.
Поисково-спасательная операция в Конотопе завершилась.
Напомним, что с утра 8 июня Россия также атаковала Конотоп ударными беспилотниками. В результате этого часть города осталась без электроснабжения.
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