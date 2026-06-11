Россия атаковала Конотоп, в результате чего часть города осталась без газа, исчезли свет и водоснабжение.

Атака Конотопа 11 июня 2026 года: что известно

Как сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин, в течение ночи 11 июня в Конотопе раздался не один взрыв. Последний прилет был зафиксирован в 7:01 – удар пришелся по инфраструктуре города.

В результате атаки Конотопа часть города осталась без газоснабжения, есть повреждения жилых домов.

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— В результате прилета повреждена сеть газоснабжения. Работают аварийные бригады газовиков, — написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Семенихина, ночью российские войска попали по транспортной инфраструктуре.

В результате утреннего вражеского удара Конотоп также остался без электроэнергии и водоснабжения.

Около 9 утра город снова подвергся российской атаке — прилет произошел по гражданской инфраструктуре.

— Там, куда прилетело, были люди. – добавил Артем Семенихин.

Число пострадавших увеличилось до четырех — ожоги рук, ног, головы и тела у двух женщин и двух мужчин.

На сейчас известно о двух пострадавших гражданских — у них ожоги и акубуротравмы. Один из них в тяжелом состоянии.

Также, как сообщил начальник Сумськой ОВА Олег Григоров, один человек погиб. Это женщина 1984 года рождения.

Поисково-спасательная операция в Конотопе завершилась.

Напомним, что с утра 8 июня Россия также атаковала Конотоп ударными беспилотниками. В результате этого часть города осталась без электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 569-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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