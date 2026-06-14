Враг охотится на гражданских: РФ ударила по автомобилям в Кушугуме Запорожской области
Днем, 14 июня, российская армия совершила атаку на Кушугум Запорожской области. Враг ударил беспилотником по легковым автомобилям. Есть раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Кушугум 14 июня: что известно
Атака на Кушугум 14 июня произошла около 13:00.
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, сегодня российская армия атаковала дронами легковые автомобили в поселке.
Сообщается о трех раненых.
— В результате ранены 49-летний и 53-летний мужчины, а также женщина 55 лет, — отметил Иван Федоров.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В области продолжается угроза применения ударных БпЛА.
Напомним, 14 июня российская армия ударила по станции Лозовая в Харьковской области.
В результате атаки были повреждены локомотивы.
Кроме того, пострадали два железнодорожника.