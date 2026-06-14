Днем, 14 июня, российская армия совершила атаку на Кушугум Запорожской области. Враг ударил беспилотником по легковым автомобилям. Есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Кушугум 14 июня: что известно

Атака на Кушугум 14 июня произошла около 13:00.

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По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, сегодня российская армия атаковала дронами легковые автомобили в поселке.

Сообщается о трех раненых.

— В результате ранены 49-летний и 53-летний мужчины, а также женщина 55 лет, — отметил Иван Федоров.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В области продолжается угроза применения ударных БпЛА.

Напомним, 14 июня российская армия ударила по станции Лозовая в Харьковской области.

В результате атаки были повреждены локомотивы.

Кроме того, пострадали два железнодорожника.

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