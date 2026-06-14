Ворог полює на цивільних: РФ вдарила по автівках у Кушугумі Запорізької області
Удень, 14 червня, російська армія здійснила атаку на Кушугум Запорізької області. Ворог вдарив безпілотником по легкових автівках. Є поранені.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака на Кушугум 14 червня: що відомо
Атака на Кушугум 14 червня сталася близько 13:00.
За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, сьогодні російська армія атакувала дронами легкові автівки у селищі.
Повідомляється про трьох поранених.
— Унаслідок цього поранені 49-річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років, — зазначив Іван Федоров.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
В області триває загроза застосування ударних БпЛА.
Нагадаємо, 14 червня російська армія вдарила по станції Лозова в Харківській області.
Унаслідок атаки було пошкоджено локомотиви.
Крім того, постраждали двоє залізничників.