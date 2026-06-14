Удень, 14 червня, російська армія здійснила атаку на Кушугум Запорізької області. Ворог вдарив безпілотником по легкових автівках. Є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Кушугум 14 червня: що відомо

Атака на Кушугум 14 червня сталася близько 13:00.

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За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, сьогодні російська армія атакувала дронами легкові автівки у селищі.

Повідомляється про трьох поранених.

— Унаслідок цього поранені 49-річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років, — зазначив Іван Федоров.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

В області триває загроза застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, 14 червня російська армія вдарила по станції Лозова в Харківській області.

Унаслідок атаки було пошкоджено локомотиви.

Крім того, постраждали двоє залізничників.

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