Сегодня, 15 июня, в Харькове во время тушения пожара, возникшего в результате повторного российского удара, погибли пять спасателей ГСЧС.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Атака на Харьков 15 июня: что известно

Еще как минимум пять сотрудников ГСЧС получили ранения.

Сейчас смотрят

— Мои соболезнования семьям погибших героев без оружия. К сожалению, мы продолжаем терять тех, кто спасает жизни, — подчеркнул Игорь Клименко.

Что касается последствий ночной атаки РФ на Украину, то Киев — под главным ударом. Там наблюдаются значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К ликвидации последствий привлечены необходимые службы.

14 июня Россия также массировано атаковала Харьков. Зафиксировано попадание вражеского дрона в Харьковский художественный музей. По предварительным данным, пострадал годовалый ребенок. Еще 4 человека получили ранения — три женщины в возрасте 34, 22 и 28 лет.

10 мая россияне атаковали спасателей в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате удара беспилотника травмы получил 23-летний водитель.

Во время обстрела Полтавской области 5 мая погибли два спасателя ГСЧС — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль.

7 февраля во время ликвидации последствий удара по складу компании Рошен в Яготине Киевской области погиб спасатель Михаил Проценко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.