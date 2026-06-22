Уранці 22 червня російські війська атакували Білопілля Сумської області двома ракетами.

Про наслідки атаки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака на Білопілля 22 червня: що відомо

За попередніми даними, під час атаки на Білопілля російські війська завдали удару двома ракетами по території освітніх закладів.

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Унаслідок обстрілу зафіксовані значні руйнування будівель.

На момент удару дітей у закладах не було, однак на території перебували працівники.

Відомо щонайменше про одну постраждалу — працівницю одного із закладів госпіталізували до медичного закладу.

Їй надають необхідну допомогу.

Також вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, розташовані поруч із місцем удару.

Наразі триває уточнення інформації щодо масштабів руйнувань та остаточних наслідків атаки на Білопілля сьогодні, 22 червня.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що цього ж дня Сумщина вже зазнала смертельної атаки РФ. За даними прокуратури Сумської області, близько 04:50 російський безпілотник атакував приватний будинок у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.

Унаслідок удару загинули троє членів багатодітної родини — 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.

Ще троє людей дістали поранення: 31-річна жінка, 10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Дитина перебуває у важкому стані в реанімації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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