Уночі проти 22 червня російські безпілотники атакували три цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів через морський коридор.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Атака РФ на цивільні судна в Чорному морі: що відомо

За даними ВМС, внаслідок удару російського ударного безпілотника масштабна пожежа виникла на суховантажному судні VICTRESS, яке належить турецькому судновласнику та ходить під прапором Панами.

Зараз дивляться

На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Через складну оперативну ситуацію та ризик подальшого поширення вогню екіпажами катерів ВМС ЗС України було проведено рятувальну операцію.

Українські військові моряки евакуювали людей із пошкодженого судна.

Однак уникнути жертв не вдалося. За інформацією Олексія Кулеби, загинув 58-річний член екіпажу — кухар, громадянин Єгипту. Ще восьмеро моряків були змушені залишити судно та евакуювалися на рятувальному плоту.

Унаслідок атаки суховантаж зазнав значних пошкоджень та фактично втратив морехідний стан.

За словами Кулеби, цієї ж ночі російські війська атакували ще два цивільні торговельні судна під прапорами Палау та Белізу.

Попри отримані пошкодження, ці судна змогли продовжити рух. Постраждалих серед екіпажів не зафіксовано.

Нагадаємо, що 19 червня російські ударні безпілотники атакували два цивільні судна, які рухалися Українським морським коридором у напрямку українських портів.

Тоді під удар потрапило судно під прапором Панами — унаслідок атаки загинув один із членів екіпажу, ще двоє моряків зазнали поранень, один із них перебував у важкому стані.

Також було пошкоджене цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невісу — троє членів екіпажу дістали легкі травми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ВМС України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.