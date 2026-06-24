Взрывы в Конотопе Сумской области прогремели днем 24 июня во время атаки ударных беспилотников.

О последствиях атаки сообщили городской глава Конотопа Артем Семенихин и начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Конотопе 24 июня: что известно

По словам городского главы Артема Семенихина, один из ударов мог прийтись по зданию кинотеатра в центральной части города.

Сейчас смотрят

Он отметил, что внутри могли находиться люди.

— Рядом дети! — написал мэр после атаки.

В то же время начальник Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что сейчас известно как минимум о пяти пострадавших. Среди пострадавших — подросток, две женщины и 64-летний мужчина. Последний получил открытый перелом руки, ампутацию фаланг пальцев и проникающее ранение брюшной полости.

Информация о масштабах разрушений и окончательном количестве пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, утром 24 июня российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию на окраине Сум.

По информации местных властей, российские войска системно наносят удары по автозаправочной инфраструктуре области.

Предварительно, в результате утренней атаки пострадали трое гражданских, которые находились на территории АЗС.

Медики провели их обследование и оказали необходимую помощь. По предварительным данным, тяжелых травм люди не получили.

Также были повреждены автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.