Вибухи у Конотопі Сумської області прогриміли вдень 24 червня під час атаки ударних безпілотників.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Конотопа Артем Семеніхін та начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи у Конотопі 24 червня: що відомо

За словами міського голови Артема Семеніхіна, один із ударів міг припасти по будівлі кінотеатру в центральній частині міста.

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Він зазначив, що всередині могли перебувати люди.

— Поряд діти! — написав мер після атаки.

Водночас начальник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що наразі відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих. Серед постраждалих – підліток, двоє жінок та 64-річний чоловік. Останній дістав відкритий перелом руки, ампутацію фаланг пальців та проникаюче поранення черевної порожнини.

Інформація про масштаби руйнувань та остаточну кількість постраждалих уточнюється.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, зранку 24 червня російський безпілотник атакував автозаправну станцію на околиці Сум.

За інформацією місцевої влади, російські війська системно завдають ударів по автозаправній інфраструктурі області.

Попередньо, внаслідок ранкової атаки постраждали троє цивільних, які перебували на території АЗС.

Медики провели їх обстеження та надали необхідну допомогу. За попередніми даними, важких травм люди не дістали.

Також були пошкоджені автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 582-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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