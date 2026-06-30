Вибухи у Богодухові пролунали вдень 30 червня. Російські військові атакували місто дронами. Є влучання у багатоповерхівку та АЗС, поранені семеро людей.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Вибухи у Богодухові 30 червня: які наслідки

– Ворог вдарив БпЛА по Богодухову. Постраждали семеро людей. Усім надається медична допомога, – зазначив Снєгубов.

За його інформацією, внаслідок вибухів у Богодухові сьогодні пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, АЗС та чотири автівки.

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Нагадаємо, зранку 24 травня росіяни обстріляли Богодухів БпЛА. Внаслідок атаки дронами було пошкоджено 15 автомобілів та вікна багатоповерхівки.

Тоді постраждало 12 людей, семеро з них були госпіталізовані у стані середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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