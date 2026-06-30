В результате взрывов в Сумах 30 июня пострадали по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 30 июня: что известно

По словам главы ОВА, российские войска нанесли четыре удара корректируемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумах.

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Предварительно, в больницы госпитализировали 11 пострадавших. Это две женщины и девять мужчин с травмами различной степени тяжести. Пострадавшие обследуются, получают медицинскую помощь.

Также спасателям удалось деблокировать и спасти из-под завалов женщину.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас все масштабы разрушений и окончательное количество пострадавших в результате взрывов в Сумах уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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