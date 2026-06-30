Взрывы в Сумах 30 июня: РФ ударила четырьмя КАБами, есть раненые
В результате взрывов в Сумах 30 июня пострадали по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Взрывы в Сумах 30 июня: что известно
По словам главы ОВА, российские войска нанесли четыре удара корректируемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумах.
Предварительно, в больницы госпитализировали 11 пострадавших. Это две женщины и девять мужчин с травмами различной степени тяжести. Пострадавшие обследуются, получают медицинскую помощь.
Также спасателям удалось деблокировать и спасти из-под завалов женщину.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сейчас все масштабы разрушений и окончательное количество пострадавших в результате взрывов в Сумах уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.