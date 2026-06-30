Унаслідок вибухів у Сумах 30 червня постраждали щонайменше 11 людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 30 червня: що відомо

За словами очільника ОВА, російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумах.

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Попередньо, до лікарень госпіталізували 11 постраждалих. Це дві жінки та дев’ять чоловіків з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждалі обстежуються, отримують медичну допомогу.

Також рятувальникам вдалося деблокувати та врятувати з-під завалів жінку.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі всі масштаби руйнувань та остаточна кількість постраждалих унаслідок вибухів у Сумах сьогодні, 30 червня, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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