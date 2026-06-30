Вибухи в Сумах 30 червня: РФ вдарила чотирма КАБами, є поранені
Унаслідок вибухів у Сумах 30 червня постраждали щонайменше 11 людей.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Вибухи в Сумах 30 червня: що відомо
За словами очільника ОВА, російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумах.
Попередньо, до лікарень госпіталізували 11 постраждалих. Це дві жінки та дев’ять чоловіків з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждалі обстежуються, отримують медичну допомогу.
Також рятувальникам вдалося деблокувати та врятувати з-під завалів жінку.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Наразі всі масштаби руйнувань та остаточна кількість постраждалих унаслідок вибухів у Сумах сьогодні, 30 червня, уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 588-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.